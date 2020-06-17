Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Melo'nun sosyal medya hesabındaki hikayede Emre Belözoğlu'nun Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı içerisinden bir fotoğrafı ve kendisinin dil çıkarttığı bir fotoğraf yer aldı.

Brezilyalı futbolcu bu paylaşımına, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart yedi." diye de ekledi.

Melo, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde bir Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde Emre ile ikili mücadeyele girmiş ve rakibinin kırmızı kart yemesine sebep olmuştu.



