Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na flaş gönderme!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor karşısında kırmızı kart yediği pozisyon sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak deneyimli yıldıza gönderme yaptı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Melo'nun sosyal medya hesabındaki hikayede Emre Belözoğlu'nun Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı içerisinden bir fotoğrafı ve kendisinin dil çıkarttığı bir fotoğraf yer aldı.
Brezilyalı futbolcu bu paylaşımına, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart yedi." diye de ekledi.
Melo, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde bir Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde Emre ile ikili mücadeyele girmiş ve rakibinin kırmızı kart yemesine sebep olmuştu.