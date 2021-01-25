Felipe Melo sakatlığı atlattı ve sahalara geri döndü

Brezilya Serie A'nın 32. hafta maçında Palmeiras deplasmanda Ceara'nın konuğu oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Ceara'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lima ve 29. dakikada penaltıdan Vinicius Goes kaydetti. Palmeiras'ın tek golü ise 34. dakikada Gabriel Veron'dan geldi.

Palmeiras'ta forma giyen ve 8 Kasım'da ayak bileği kırılan 37 yaşındaki Felipe Melo, lig maçında oynanan Ceara maçı ile sahalara geri döndü. Maçın 74. dakikasında tecrübeli futbolcu Patrick de Paula yerine oyuna girdi.







