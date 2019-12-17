Felipe Melo: Kupalarım fotoğrafa sığmadı

Türkiye’ye gelerek Galatasaray’ın Ankaragücü ile oynadığı maçı tribünden takip eden ve ülkenin çeşitli şehirlerini gezen Felipe Melo, Galatasaray Müzesi’ni de ziyaret etti.

Burada Galatasaray kariyerinde kaldırdığı kupalarla birlikte fotoğraf çektiren Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraflı paylaşımın altına, “Galatasaray ile kazandığım ve beni Türkiye’deki en başarılı Brezilyalı yapan kupalar! Çok fazla olduğundan bazıları fotoğrafa sığmadı” diye yazdı.

En başarılı Brezilyalı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, 2015 yılındaki Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından Türkiye'deki yedinci şampiyonluğunu kazanmıştı. Melo, böylece Galatasaray ile birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, ikişer Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanan Claudio Taffarel ile Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'yı geride bırakarak Türkiye'de en fazla kupa kazanan Brezilyalı oyuncu olmuştu.