Günümüzde birbirinden farklı pek çok spor branşı bulunuyor. Özellikle de kişiler kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bir spor branşı ile ilgileniyorlar. Geçmişten günümüze en çok tercih edilen spor branşı ise futboldur. Futbol milli birlik ve beraberliği de sağlar. Ayrıca ülkeler arası kültürel kaynaşmada futbolun önemi de büyüktür. Özellikle belli dönemlerde yapılan müsabakalar sayesinde en başarılı futbol takımları ve en başarılı futbolcular seçilir. Futbol müsabakalarında şampiyonluğu kazanmak oldukça önem taşımaktadır.

Felipe Melo kimdir, nereli?

Felipe Melo 26 Haziran 1983 yılında Brezilya'nın Volta Redonda kentinde dünyaya geldi. 1, 83 metre boyunda olan Felipe Melo Süper Lig takımlarından olan Galatasaray'da da top koşturdu. Günümüzde Brezilya Ligi'nde Palmeiras futbol takımında oynayan Felipe Melo defansif orta saha oyuncusu. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Felipe Melo 1999 yılında Volta Redonda futbol kulübü alt yapısında oynadı. Başarılı futbolcu 1999- 2001 yılları arasında Volta Redonda futbol kulübü alt yapısında oynadı.

Felipe Melo kaç yaşında?

Dünyaca ünlü başarılı futbolcu Felipe Melo 26 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. 38 yaşında olan Brezilyalı futbolcu 2001 yılında profesyonel futbol kariyerine adım attı. 2001- 2003 yılları arasında Flamengo futbol kulübünde top koşturan Felpe Melo çıktığı 24 maçta toplam 3 gol attı. 2003 yılında Cruzeiro'da oynayan Melo çıktığı 31 maçta 2 gol şansı buldu. Felipe Melo sonrasında sırası ile Gremio, Mallorca ve Racing de Santander futbol takımlarında top koşturdu. Melo başarılı futbolu ile dünya çapında ünlendi.

Türkiye'de yoğun bir hayran kitlesi olan Felipe Melo Süper Lig takımları arasında Galatasaray'da oynadı. 2007- 2008 sezonunda Almeria'da top koşturan Felipe Melo çıktığı 39 maçta 7 gol kaydetti Felipe Melo 2008- 2009 sezonunda Fiorentina futbol takımında çıktığı 29 maçta 2 gol attı. Felipe Melo 2009- 2011 yılları arasında dünyaca ünlü futbol kulübü Juventus'ta top koşturuyor. Juventus'taki başarıları ile göz dolduran başarılı futbolcu 2011- 2013 yılları arasında Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren futbolcu 2013- 2015 yıllarında da Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

2009- 2011 yılları arasında Juventus forması giyen Felipe Melo, 2011 yılında Galatasaray'a kiralandı. 2009 yılında rekor bir ücret ile 25 milyon Euro transfer ücreti ile Juventus'a geçen Felipe Melo 40 maçta forma giydi. 3 defa fileleri havalandıran Melo 14 defa sarı kart görüp 2 defa da ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Juventus'un ardından Felipe Melo 22 Temmuz 2011 tarihinde 13 milyon Euroluk satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Taraftarlar tarafından yoğun bir sevgi ile karşılaşan Felipe Melo bu takımda pek çok başarıya da adım atmış oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Dünya çapında tanınan Inter takımı ile 31 Ağustos 2015 tarihinde sözleşme imzalayan Felipe Melo teknik direktör değişikliği nedeni ile takım ile anlaşamadı. 2016- 2017 sezonunda bitecek olan sözleşmesini yönetim ile anlaşarak erken feshetti. Felipe Melo daha sonra 8 Ocak 2017 tarihinde Brezilya'nın Palmeiras takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu Felipe Melo 2021 yılında da Palmeiras takımında forma giyecek.

Felipe Melo'nun maaşı ne kadar?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında gösteriliyor. Başarılı futbolcu Felipe Melo Brezilya ligi takımlarından olan Palmeiras takımı ile 2.5 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Felipe Melo Milli Takım kariyeri

Dünya çapında tanınan pek çok takımda forma giyen Felipe Melo 2009 yılında Brezilya milli takım forması giydi. Özellikle 2009 yılında FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki başarılı performansı ile takımının şampiyon olmasında pay sahibi olmuştu. 22 Defa Brezilya milli takım forması giyen Felipe Melo 2 gol atmıştır. Brezilyalı başarılı futbolcu milli takımdaki performansı ile en beğenilen futbolcular arasında yer aldı.

Felipe Melo Özel Hayatı

Başarılı futbolcu Felipe Melo kendisi gibi Brezilyalı olan Roberta ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliğinden Davi, Luke ve Pietra adında çocukları olmuştur. Çocukları da sporun farklı dalları ile ilgilenen Felipe Melo Galatasaray'a olan düşkünlüğünün devam ettiğini de her fırsatta belirtiyor.