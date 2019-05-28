Felipe Melo: Futbolu Galatasaray ya da Palmeiras'ta bırakmak istiyorum

Kariyerini ülkesinde sürdüren Felipe Melo, şu an formasını giydiği Palmeiras ya da Galatasaray'da futbolu bırakmak istediğini söyledi.

28 Mayıs 2019, Salı 19:24 Son Güncelleme:
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Felipe Melo: Futbolu Galatasaray ya da Palmeiras'ta bırakmak istiyorum

Galatasaray'da forma giydiği 4 sezonda birçok başarı kazanan ve davranışlarıyla taraftarın sevgilisi hâline gelen Felipe Melo, ülke basınına yaptığı açıklamayla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen ve takımın kilit isimlerinden biri olan 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, futbolu Galatasaray ya da Palmeiras'ta bırakmak istediğini söyledi.

''Palmeiras, en çok ihtiyacım olan zamanda bana sahip çıkan kulüp. Galatasaray'da da bir idol hâline gelmiştim. Futbolu bu iki takımdan birinde bırakmak benim için kaçınılmaz.''

2017 yılından bu yana Palmeiras'ta oynayan Felipe Melo'nun takımyla olan sözleşmesi Aralık 2019'da sona erecek.


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