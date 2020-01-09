Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Burak Yılmaz’a alternatif bir golcü bulmak için arayışlara koyulan ve Federico Santander, Teodorczyk, Alberto Cerri ile ilgilendiği iddia edilen Beşiktaş’ın asıl hedefinde Felipe Caiecedo’nun olduğu ortaya çıktı. Peki Felipe Caicedo kimdir, kaç yaşında? İşte Felipe Caicedo hakkında bilinmeyenler...

Felipe Caicedo kimdir?

5 Eylül 1988 Ekvador doğumlu olan Felipe Caicedo 1.83 boyunda ve forvet olarak görev yapıyor. Ayrıca sağ kanatta da görev yapabilen Caicedo sol ayağını kullanıyor.

Kariyerinde M.City, Sporting Lizbon, Espanyol, Lokomotiv Moskova deneyimleri yaşayan Felipe Caicedo bu sezon 19 maçta 4 gol 4 asist yaparken, fizik gücü bir hayli yüksek olan forvet 38 kez milli takımda görev aldı.