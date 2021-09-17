UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray 'a konuk olan Lazio, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan ekibinin Brezilyalı yıldızı Felipe Anderson, iyi bir olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde hep takım oyuncusu oldum. Takım için oynayan biriyim. Kendimi iyi hissediyorum. Hocamın bana vereceği görevler doğrultusunda işimi düzgün şekilde yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Bizim amacımız maksimum maç kazanmak. Bunun için de çok çalışıyoruz. İyi bir yolda gittiğimizi biliyoruz. Bize biraz özgüven ve zaman gerekiyor."







