Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden Gazetta'nın yazarı Panagiotis Dalatariof, Olympiakos'un, boşta olması ve maksimum 2 milyon Euro ücreti kabul etmesi durumunda, Galatasaray 'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli'nin transferiyle ilgilendiğini söyledi.

BİR ARAP KULÜBÜ 2 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalatariof, "Feghouli, Olympiakos için her zaman ilginç bir oyuncu oldu. Evet onlar açısından transferi düşünülebilecek bir oyuncu; ama boşta ise; ayrıca ona 2 milyon Euro'dan fazla ödeyemezler; çünkü Olympiakos tam bir ekonomik darboğaz içerisinde. Yüksek ücretli oyuncularını göndermeye çalışıyor. Feghouli, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldı. Duyduğuma göre kulüplerden bir tanesi kendisine 2 yıl için 10 milyon Euro önermiş. Olympiakos'un Feghouli'nin Galatasaray'dan aldığı maaşı ödeyebilmesi mümkün değil" dedi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELEN FORTOUNIS 6 AY YOK

Galatasaray ve Beşiktaş 'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen, Olympiakos'un hücuma dönük orta saha oyuncusu Konstantınos Fortounis'in ağır bir sakatlık geçirdiğini belirten Dalatariof, "Kariyerindeki ikinci büyük sakatlığı yaşıyor. 6 ay futbol oynayamayacak. Bir kere bu nedenle transferi mümkün değil. Galatasaray ve Beşiktaş onun transferiyle ilgilendi; ama Olympiakos, o sakat olmasa bile onun transfer için en az 7 milyon Euro istiyor. Fortounis, Yunan futbolu ve Olympiakos için çok önemli bir oyuncu. Her iki takımın da kaptanı. Olympiakos başkanı Marinakis, Ocak'a kadar oynayamayacak olmasına karşın ona yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor" şeklinde konuştu. (Ajansspor)