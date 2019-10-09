Feghouli yorgun düştü

30 yaşındaki Cezayirli futbolcu, 1.5 senedir yaşadığı tempo nedeniyle yorgun düştü. Üstelik dinlenemeden gittiği Afrika Kupası’nda mücadele ettikten sonra, kendisine izin verilmesine rağmen erken döndü. Ancak 1.5 yıllık yoğun tempo Feghouli üzerinde olumsuz etki yarattı.

Feghouli sadece 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasını Lig, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 40 maçta giydi. Afrika Kupası’nda yazın Cezayir formasıyla mücadele eden Feghouli, 1.5 senelik takvimde ülkesinin milli takımında 19 kez oynadı, bu sezonla birlikte 67 karşılaşmaya çıktı.

Cezayirli futbolcu Milli Takım’dan yine davet aldı.

Üç gence özel ilgi

Galatasaray’da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Terim’in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim’in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin daha çok kadroya alınacağı ve ilk planda sonradan oyuna sokulup yavaş yavaş takıma monte edilmesinin planlandığı belirtildi.

(Milliyet)