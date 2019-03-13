Feghouli ve Belhanda kafa karıştırdı

Ocak transfer döneminde yeni yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray’da, yaz sıcak geçecek gibi görünüyor. Çünkü takımı sırtlayan isimler, aslında yazın satılması ve para kazandırması düşünülen oyuncular oldu.

Yaz döneminde satılarak mali refah kazandıracağı söylenen Feghouli ile Belhanda’nın son dönemde iyi oynaması kafa karıştırırken, bu futbolcularla ilgili planların gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu durumda sarı-kırmızılıların nasıl bir transfer politikası izleyeceği ise bilinmiyor.

Yaz döneminde, özellikle Arap pazarında piyasası olan bu iki futbolcuyu yüksek rakamlara satarak önemli bir transfer bütçesi yaratmayı planlayan sarı-kırmızılıların, bu kararlarını değiştirmeleri bekleniyor.

Muslera hedefteydi

Galatasaray’da devre arasında Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımı ile anlaşan Belhanda’nın gidişi son anda Terim’in devreye girip futbolcusunu kalmaya ikna etmesiyle gerçekleşmemişti. Ancak Faslı futbolcu ile ilgili yaza ertelenen sürecin nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor.

Feghouli’den ise sezon başında Suudi Arabistan’a gitmesi istenmiş ancak futbolcu kabul etmemişti. Cezayirli futbolcunun Fatih Terim’in gelecek sezonki planlamasında olup olmadığı ise bilinmiyor.

Galatasaray’da Belhanda ve Feghouli beraber Muslera da yine yaz döneminde akıbeti belirsiz isimlerden biriydi. Uruguaylı eldivenin bu sezon istikrarsız bir görüntü çizmesi ile beraber, yüksek maaş alması geleceğini tartışmaya açmıştı. Ancak Antalya maçındaki performansı fikirleri değiştirdi.

(Milliyet)