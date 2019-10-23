Feghouli: Seviyemizi üste taşımalıyız

Galatasaray’ın Real Madrid’e 1-0 mağlup olduğu maçta oyuna ikinci yarıda giren Sofiane Feghouli, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda etkili olamayan Feghouli, “İlk 10 dakikada fırsatları bulduk ama golü bulamadık, atmalıydık. Real Madrid ilk fırsatlardan birini gole çevirdi, bizim de aynısını yapmamız lazımdı. Oyun geneline baktığımızda Real Madrid’in maçı hak ettiğini söyleyebiliriz. Daha iyi oynamamız gerekiyor, bunun için de seviyemizi daha üste çekmemiz gerekiyor çünkü Şampiyonlar Ligi bunu gerektiriyor” diye konuştu.