Feghouli kendini aştı!

Aslan’ın Cezayirli yıldızı Feghouli, skor açısından en üretken dönemini yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 8. golünü kaydederken, şimdiden kariyer rekorunu kırmış oldu. Yine en yüksek gol sayısına geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla bulduğu 7 golle ulaşan Feghouli, daha önce Valencia’da buna yakın bir başarı ortaya koymuştu. 2011-2012, 2012- 2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarını 6’şar golle tamamlayan yıldız oyuncu, Galatasaray kariyerinde kendi performansını aşmış oldu. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücretle Galatasaray’ın en çok kazanan ismi konumundaki Feghouli, sezon başında Fatih Terim’le yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun süre kulübeden çıkamamıştı.

‘Daha iyisini yapabiliriz’

Feghouli, yükselen formunu takım halinde yaptıkları çalışmalara bağlarken, “Birbirimize çok iyi adapte olduk. Çalışmalardan keyif alıyoruz. Sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım var. Kendi evimizde oynadığımız futbolu deplasman maçlarına da taşıyabilirsek, hâlâ şampiyonluk için en güçlü aday konumuna gelebiliriz” diye konuştu.