Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde ailesiyle birlikte sürdüren Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, muhabirimiz Metin Karabaş’ın sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, karantina günlerinden ligin kalanına, kariyer planlamasından unutamadığı maçlara kadar her şeyi samimiyetle anlattı. İşte Feghouli’nin gündem yaratacak sözleri:

‘Ani şekilde ara verince...’

“Lige ani bir şekilde ara verdiğimiz için şampiyonluk konusunda bir şey söylemem çok zor. Eğer şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etseydik, net bir şekilde favori olduğumuzu söylerdim ancak burada durum tamamen farklı. Ne kadar süre boyunca fiziksel hazırlık yapabileceğiz? Hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Yaparsak kaç tane olacak? Haftada bir mi yoksa iki maç mı yapacağız? Taraftarlarımız olacak mı, olmayacak mı? Emin olduğum tek şey; iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli bir oyuncu grubuna, güvenilir değerlere ve kazanmak için taktiksel anlamda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen Fatih Terim hocamıza sahibiz. Bunlar bizim avantajlarımız.”

‘Biraz zamana ihtiyaç olacak’

“Lige tekrar başlamadan önce biraz zamana ihtiyacımız olacak. Uzun bir süre boyunca ara verdiğimiz için vücudumuzun belirli bir fiziksel hazırlık sürecine ihtiyacı var. Bu hazırlık süreci, sakatlıkların önlenmesi için çok önemli. İlgili makamların vereceği talimatlar doğrultusunda, ilerlemeye devam edeceğiz.”

‘Beşiktaş maçında ortam iyi değildi’

“Beşiktaş’a karşı evimizde oynadığımız seyircisiz maçtaki ortam tabii ki güzel değildi. Hangi oyuncu için olursa olsun, bu koşullar altında oynamanın zor olduğunu düşünüyorum. Keyif almak ve tam konsantre olabilmek için taraftarlara, onların sağladığı adrenaline ihtiyacım var. Yani kısacası taraftarların olmadığı bir maçta futbol ruhunu yitiriyor. İlgili kişiler aralarında derinlemesine düşünüp karar alacaklardır. Bu konuda sağlık çalışanlarının en iyi tavsiyeleri vereceklerini düşünüyorum. Federasyon da oyuncuları ve taraftarları korumak adına en iyisini yapacaktır. Taraftarların gelmemesi gerekiyorsa, maçları seyircisiz de oynayabiliriz. Bu durumu Türk halkının iyiliği için kabul etmemiz gerekir.”

"Ramazan ayında Allah'a yakınım"

“Kutsal ay olan Ramazan’da Allah’a daha çok yakın olmaya ve onun yolundan giderek daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. En çok eksikliğini hissettiğim şey, taraftarlarımızın önünde, tutkum olan futbolu oynamak. Ta bii her şerde bir hayır vardır. Şu anda eşim ve çocuklarımla beraber daha çok zaman geçirebiliyorum. Özellikle çocuklarıma, gelecekte onların iyi birer insan olmasını sağlayacak eğitimler, öğütler vermeye çalışıyorum.”

"Kazanmayı bilen bir grup oluştu"

“İnşallah gelecek sezon da bu takımın renkleri için mücadele eden oyuncuları arasında yer alacağım. Ligde lider olarak devam etmek ve bir sürü kupa kazanmak istiyorum. Zaman içerisinde nasıl kazanacağını bilen bir oyuncu topluluğu oluştu ve bu oyuncular oldukça tecrübe kazandılar. Takımın bu seviyeye gelmesinde hocamızın yardımları, bize sağladığı motivasyon ve beceriler çok fazla. Bir takım içerisinde başarı sağlamak için istikrarın önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.”

"Mutluyum ve hiçbir planlama yapmıyorum"

“Galatasaray’a gelirken 5 senelik kontrat imzaladım ve 2 senelik daha kontratım var. Kulübümü derinden seviyorum. Kendimi Galatasaray ile özdeşleştiriyorum. Taraftarlarımızdan her zaman büyük bir sevgi görüyorum. Her sezon tüm kupaları kazanmak için mücadele eden iyi bir takımımız var. Hocamızla, kulübümüzde çalışan insanlarla çok iyi anlaşıyorum. Türkiye’deki hayatı ve hayat kalitesini seviyorum. Elhamdülillah mutluyum ve bunun haricinde hiçbir planlama yapmıyorum. Keyif alıyorum ve mesleğim aracılığıyla keyif vermeye çalışıyorum. Saha içinde ve dışında her zaman profesyonelce davranmaya dikkat ediyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Ayrıca zor anlarda takım arkadaşlarım için sahada iyi bir lider olmaya da çalışıyorum.”

"O gün Galatasaray tarihine girdim"

“Unutamadığım maçlardan biri Başakşehir’e karşıydı. Skor olarak gerideydik. Üzerimizdeki baskı çok büyüktü. Önceki maçların birikmiş yorgunluğu vardı. O maç benim için Galatasaray’da ve Türkiye’de belirleyici olabilme, sonsuza kadar Galatasaray tarihine girme ve o sezonu en güzel şekilde bitirme anıydı. Bunu 90’a attığım rövaşata golüyle gerçekleştirmiştim. O sezon, tüm yoğunluk içerisinde kazanılan o şampiyonluk kupası muhteşemdi. Bütün stat sallandı. O gün orada bulunan taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsem az. Elhamdülillah, ardından Cezayir Milli Takımı ile gelen Afrika Kupası’yla beraber mükemmel bir sene geçirdim. Daha iyisi olamazdı. Ayrıca kulübüm ve farklı medya kuruluşları tarafından en iyi oyuncu seçildim. Bireysel olarak da takım olarak da harikaydı.”

"Geçen sezonki kupa favorim"

"Başakşehir maçında Galatasaray ile ilk şampiyonluğumu yaşamıştım ve bu benim için çok önemliydi. Galatasaray’a gelme nedenlerimden biri buydu çünkü kupa kazanmadan kariyerime devam etmek istemiyordum. Yeteneklerimi ve yıllarca yaptığım çalışmalar göz önüne alındığında bu benim için önemliydi. İspanya’da oynarken Barcelona ve Real Madrid ile bu benim için erişilmez bir durumdu. Eğer bir şampiyonluk seçmem gerekirse geçen sezon kazandığımız kupa benim favorimdir.”

"Penaltıdan sonra bile..."

"Geçen sene oynadığımız ve 1-1 biten Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyordu ancak açıkça verilen adaletsiz kararlardan dolayı bu olmadı. Bu sene oynadığımız maçta daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyorduk. Tüm oyuncular ve teknik ekip olarak olabilecek tüm senaryolara göre hazırlık yaptık. Onların penaltısından sonra bile güvenimizi kaybetmedik. Başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledik. Futbol dersi verdik ve psikolojik savaşı kazandık. Kendi tarafımızda daha dikkatli ve verimli olsaydık, fark çok daha fazla olabilirdi.”

"Ümitsizliğin arkasında birçok umut gizlenir"

"Hocamızın virüse yakalanmasına çok üzüldüm. Ailem de çok üzüldü. Özellikle çok insancıl ve iyi kalpli insanlar olan eşi ve kızları adına üzüldüm. Hocamız bizlere yürekli ve cesur olduğunu gösterdi. Şimdi dinleniyor. Elhamdülillah Abdurrahim Albayrak ve eşi de iyileştiler. Her şey yoluna girdi. Mükemmel işler çıkaran doktorlara, hemşirelere, tüm sağlık çalışanlarına ve hükümete bravo! İnşallah Türkiye bu durumdan daha da büyüyerek çıkacak. Gerekli tedbirleri almaya ve virüse karşı disiplinli olmaya devam edelim. Allah’ın bu sınavı bizler için kolaylaştırmasını diliyorum. Sözlerimi güzel bir alıntıyla bitirmek istiyorum: Ümitsizliğin arkasında birçok umut gizlenir. Karanlığın arkasında nice güneşler vardır.”

"Sağlık sistemine maşallah diyorum"

“Türkiye’deki vakalarla ilgili bilgi alıyorum. Başka yerlerde olanlara bakınca kendimi Elhamdülillah güvende hissediyorum. Hükümet halka iyi bakıyor ve doğru kararları alıyor. Dağıtılan maskeleri, ücretsiz testleri, sağlık konusundaki kaliteli altyapıları ve tüm dünyaya dağıtılan malzemeleri görünce ‘Bravo, maşallah’ diyorum.”

Metin Karabaş