Federasyondan Zanka açıklaması!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka Jorgensen'in Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçtan evvel üzerinde "Vatan Size Minnettar." yazan tişörtü giymesi ülkesindeki belli çevreleri fazlasıyla rahatsız etmişti. UEFA'ya şikayet edilmesi talep edilen futbolcu hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Politiken gazetesine açıklamalarda bulunan federasyon yetkilisi Jakob Hayer, "Zanka'yı ve inandığı değerleri çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki savunmacının kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasına cevap verip vermeyeceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler