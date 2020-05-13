Federasyondan isteğimiz var!

Bir süredir aksattığım yazılara yaz bitimi itibarıyla tekrar başlıyorum.





Yazdan kalan en güzel sutopu anısı, Dünya gençler sutopu Şampiyonası'nda Türk Milli Takımımızın antrenör Alp Olcaytu ve Savaş Türk yönetiminde, son derece başarılı maçlar çıkartarak, 5-6 lık maçında kaçan penaltı atışı sonucu dünya beşinciliği yerine altıncı olarak sutopu tarihimizde bir ilk imza atmaları oldu... Bu turnuvada emeği geçen herkesi kucaklıyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum.





Yalnız bir ufak sitem; Ntvspor'dan canlı anlatılan , yorumcu olarak katıldığım Japonya maçında, ilk periyodu çok farklı önde kapatıp sonra da maçı bir farkla son dakika golü ile ancak kurtardığımız müsabakada, hepimize ecel terleri döktürdüler, tekrarlanmamasını önemle rica ederiz.:-) Bunun dışında Ağustos ayının 21-24'ü arası 2. Lig Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda Adana'da benim de kaptanlığını yaptığım Modaspor takımı 6 maçta 6 galibiyet ile, bodrum su sporlarının ardından ikinciliği aldı.