Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası’nın final maçında Mamak Belediye Yeni Mamakspor, Bursaspor’u 75-68 yenerek kupanın sahibi oldu.
Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaya hızlı hücumlarla bulduğu basketlerle başlayan Bursaspor, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Bursaspor, soyunma odasına 36-33 üstün girdi.
İkinci yarıya Borovnjak ve Can Özcan’ın tempolu oyunuyla başlayan Bursaspor, üçüncü periyodu da 57-50 önde geçti.
Dördüncü periyotta Mamak Belediye Yeni Mamakspor, Erick ve Efe Beşok’un 3 sayılık basketleriyle üstünlüğü ele geçirdi ve karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.