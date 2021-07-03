Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Silivri'deki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde erkekler ile kadınlarda A ve B kategorilerinde 76 sporcu mücadele etti. Organizasyonda ayrıca 8-13 yaş akademi sahada 48 sporcu da yarıştı.

Erkekler A kategorisinde Ankara Golf Kulübünden Ali İslamoğlu birinci, Kemer Golf Kulübünden Mehmet Kazan ikinci, Klassis Golf Kulübünden Hüseyin Alp üçüncü oldu. Kadınlar A kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Zeynep Ergelmiş birinci, National BGK'dan Ayşe Demir ikinci, İGK'dan Zeynep Çelikoğlu üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübünden Mehmet Hayri Veznedaroğlu birinciliği, Marmara Golf Kulübünden Muhsin Bayramoğlu ikinciliği, Klassis Golf Kulübünden Muzaffer Çapkınoğlu ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar B kategorisinde Ankara Golf Kulübünden Başak Kaya birinci, Kemer Golf Kulübünden Neriman Erim ikinci, Ankara Golf Kulübünden Peri İslamoğlu ise üçüncü oldu.

Gross kategoride erkeklerde Kemer Golf Kulübünden Mehmet Kazan, kadınlarda ise aynı kulübün sporcusu Sude Bay ilk sırada yer aldı. Mehmet Kazan, 71 (-1) gross skorla aynı zamanda 2021 TGF Federasyon Kupası'nda da şampiyonluğu elde etti.

Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Öte yandan 8-13 yaş akademi sahada A kategorisinde erkeklerde Klassis Golf Kulübünden Orhan Kuran birinci oldu. Aynı kategoride kızlarda ise birinciliği Klassis Golf Kulübünden Kübra Tan elde etti. B kategorisinde erkeklerde Moda Golf Kulübünden Ömer Kodakoğlu zirvede yer alırken, kızlarda ise Başkent GSK'dan Ecem Durmaz ilk sıranın sahibi oldu.

Organizasyonun üçüncü gününde yarın erkekler C kategorisinde 40 sporcu mücadele edecek.

AA