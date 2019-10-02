Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın grup müsabakaları tamamlandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği ve 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 72-74

Final Gençlik-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-86

B Grubu:

Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediye: 69-86

Mamak Belediyesi-Konyaspor: 72-73

C Grubu:

Manisa Büyükşehir Belediye-Petkim Spor: 53-86

Bornova Belediyespor-Anadolu Basket: 98-49

D Grubu:

Bandırma Kırmızı-Gemlik Basket: 81-76

Merkezefendi Belediyesi-Yalova Spor: 90-75

Çeyrek finalistler belli oldu

Gruplarda yapılan son maçların ardından ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

A Grubu’nda Akhisar Belediyespor ile Final Gençlik, B Grubu’nda Mamak Belediyesi ile Konyaspor, C Grubu’nda Petkim Spor ile Manisa Büyükşehir Belediye, D Grubu’nda ise Merkezefendi Belediyesi ile Bandırma Kırmızı çeyrek finale adını yazdırdı.

4 Ekim Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak çeyrek finalde eşleşmeler ise şu şekilde:

Akhisar Belediyespor-Konyaspor

Petkim Spor-Bandırma Kırmızı

Mamak Belediyesi-Final Gençlik

Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediye