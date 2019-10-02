Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın grup müsabakaları tamamlandı.
Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği ve 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.
Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 72-74
Final Gençlik-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-86
B Grubu:
Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediye: 69-86
Mamak Belediyesi-Konyaspor: 72-73
C Grubu:
Manisa Büyükşehir Belediye-Petkim Spor: 53-86
Bornova Belediyespor-Anadolu Basket: 98-49
D Grubu:
Bandırma Kırmızı-Gemlik Basket: 81-76
Merkezefendi Belediyesi-Yalova Spor: 90-75
Çeyrek finalistler belli oldu
Gruplarda yapılan son maçların ardından ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.
A Grubu’nda Akhisar Belediyespor ile Final Gençlik, B Grubu’nda Mamak Belediyesi ile Konyaspor, C Grubu’nda Petkim Spor ile Manisa Büyükşehir Belediye, D Grubu’nda ise Merkezefendi Belediyesi ile Bandırma Kırmızı çeyrek finale adını yazdırdı.
4 Ekim Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak çeyrek finalde eşleşmeler ise şu şekilde:
Akhisar Belediyespor-Konyaspor
Petkim Spor-Bandırma Kırmızı
Mamak Belediyesi-Final Gençlik
Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediye