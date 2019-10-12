Fedakar kaptan Emre Belözoğlu!

A Milli Takımımız’da 2000 yılından beri forma giyen ve teknik direktör Şenol Güneş’in ikinci döneminde uzun bir ayrılığın ardından tekrar aday kadroya çağrılan Emre Belözoğlu, dün Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte Ay-Yıldızlılar’da 101. kez sahaya çıktı. A Milliler’in kaptanı Emre’nin ağrılarına rağmen büyük bir fedakârlık örneği göstererek formayı giydiği öğrenildi. Doktorların, “İğne ile oynarsan sorun olur” dediği 39 yaşındaki oyuncu, “Bu maçta oynamazsam, nerede oynayacağım” diyerek Kadıköy’de sahne aldığı bildirildi.

Güneş adım adım izledi

Isınma öncesi teknik ekiple iletişim halinde olan tecrübeli oyuncuyu bu sırada Şenol Güneş de son durumunu görmek adına takip etti. Maç öncesinde Andorra karşılaşmasında 100. kez forma giydiği için hem UEFA’nın hem de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ödüllendirdiği deneyimli yıldız, oyunda kaldığı süre boyunca elinden gelenin en iyisini yaptı. 66. dakikada Emre, alkışlar eşliğinde yerini İrfan Can’a bıraktı ve Güneş de oyuncusunu tebrik etti.

Turgay Şeren’i yakaladı

36. kez A Milli Takım’da kaptan olarak sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu alanda zirvedeki Turgay Şeren’i yakaladı. Eğer Emre, Fransa önünde de sahaya çıkarsa, Milli forma altında en çok kaptan olmayı başaran oyuncu unvanını tek başına ele geçirecek.

100 numaralı

forma hediye Mücadeleyi milli formayla izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, Emre’ye üzerinde ‘100’ yazan milli forma hediye etti.

Metin Karabaş