FED Kupası’nda rakipler belli oldu

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı’nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme’deki rakipleri belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 2013’ten bu yana boy gösterdiği FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme’de kuralar çekildi.

Türkiye’nin, 6-9 Şubat tarihlerinde İngiltere’nin Bath kentinde düzenlenecek organizasyondaki rakipleri Hırvatistan, Sırbistan ve Gürcistan oldu.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz’ün yaptığı milli takım, Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu, İpek Soylu ve Berfu Cengiz’den oluşuyor.

Karagöz’ün açıkladığı ilk listede yer alan Başak Eraydın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bath Üniversitesindeki sert zeminli kapalı kortlarda gerçekleştirilecek müsabakalarda grubunu lider tamamlayan takım, diğer grubun birincisiyle yükselme, son sırada yer alan takım ise diğer grubun sonuncusuyla düşmeme play-off serisi oynayacak.

AA