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FED Kupası: Türkiye 1.kümede kalmayı garantiledi

Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme’de mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında Gürcistan’ı 3-0 mağlup ederek 1. Küme’de kalmayı garantiledi.

08 Şubat 2019, Cuma 20:14
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FED Kupası: Türkiye 1.kümede kalmayı garantiledi

İngiltere’nin Bath kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, üçüncü mücadelesini Gürcistan’a karşı verdi. Serinin ilk karşılaşmasında Çağla Büyükakçay, 21 yaşındaki Mariam Bolkvadze’yi 6-4 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek Gürcistan karşısında Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Milli tenisçi Pemra Özgen ise dünya sıralamasında 151’inci basamakta yer alan Ekaterine Gorgodze’yi 70 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Pemra Özgen ile İpek Soylu çiftinin, Ekaterine Gorgodze-Oksana Kalashnikova ikilisini 6-0’lık setlerle zorlanmadan 2-0 yendiği 3. maç ise serinin skorunu belirledi. Ay-yıldızlı ekip, eşleşmeyi 3-0 kazanarak 1. Küme’de kalmayı garantiledi. Türkiye, ilk maçında Hırvatistan’a 2-1, ikinci karşılaşmasında ise Sırbistan’a 3-0 mağlup olmuştu.

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