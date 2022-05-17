Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak olan ING Basketbol Süper Ligi Playoff’larında Salı gününün öne çıkan karşılaşması, Frutti Extra Bursaspor – Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Siz de bu keyifli karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı İzle ve Süper Oran seçenekleriyle yaşayabilirsiniz. Ayrıca Misli.com’da daha birçok mücadeleye Süper Oran fırsatı ile bahis yapabilirsiniz!

Fenerbahçe Beko, çeyrek final serisinin ilk maçında Frutti Extra Bursaspor’u 100 – 87’lik skorla geçerek deplasmana gitmeden bir avantaj yakalamıştı. Her iki takımın da tempolu oyunları sonrası ilk maçta Fenerbahçe’den De Colo ve Pierriea Henry ön plana çıkarken Bursaspor’da ise Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dudzinski gibi isimler ön plana çıktı.

İlk maçtan aldığı galibiyet ile avantajı da elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, bu akşam da rakibine karşı kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Eurocup finalisti olan Bursaspor’un ise seriyi uzatmak için maçı kazanmaktan başka bir şansı bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon üç kez karşı karşıya gelen Frutti Extr Bursaspor ve Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçların 2’sini Sarı-lacivertliler kazandı. Bir tanesi ise Frutti Extra Bursaspor galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu sezon toplam 3 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarının 2’sinde 160 sayı barajı aşıldı. Aşılmayan karşılaşmada ise total skor 157’de kaldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Serinin ilk maçını kazanan Galatasaray , bu kez Bahçeşehir Koleji deplasmanında yarı final için mücadele edecek. Ev sahibi ekibin 2 gün önce aldığı yenilginin ardından bu kez kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda her iki takımdan da daha temkinli bir oyun izleyebiliriz. Barem de bu tercih için uygunken benim önerim İlk Yarı 81.5 Alt olacak.



