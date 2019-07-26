FDR “Oyun Cumhuriyeti” Yaz Turnuvaları Başlıyor

AFM Sinemaları’nın kurucuları tarafından espor seviyesinde profesyonel oyun keyfi yaşamak isteyen oyunseverler için özel tasarlanan ve inşa edilen FDR Oyun Cumhuriyeti’nin 1200 metrekarelik özel aydınlatmalı alanında 128 profesyonel oyun sistemi, retro oyunlardan en yeni oyunların güncel sürümlerine 1400+ oyunluk kütüphane, espor antrenman ve maç odaları, canlı yayın stüdyosu, ILS Vision çekim stüdyosu, VR alanı, sekiz metrekarelik dev oyun ekranı ve 17 odalı gaming oteli bulunuyor.

FDR “Oyun Cumhuriyeti” oyunseverlerin yüksek performanslı oyun keyfini denemeleri için merkeze gelen ve ücretsiz üye olanlara iki oyun saati hediye ve üyelere özel sürprizler sunuyor.

“FDR olarak yola ‘Evinde böyle oynayamazsın!’ sloganıyla çıktık’” diyen FDR Pazarlama Direktörü İnanç Gülfidan “ve oyuncular için yalnızca FDR’de bulabilecekleri bir oyun dünyası yarattık” diye devam ediyor: “Burası oyuncuların yüksek teknolojiyi, espora hazır güçlü sistemleri, binlerce oyunu ve farklı oyun deneyimlerini bir arada bulabileceği, kendileri gibi oyuncularla birlikte zaman geçirebileceği bir oyun cumhuriyeti.”

Tüm turnuva katılımcılarını özel ödüller bekliyor

Yüksek performanslı oyun sistemlerini ışık hızında internetle destekleyen, oyuncular ve esporcular için özel dizayn edilen FDR’nin yaz turnuvaları hakkında, Etkinlik ve Sponsorluk Sorumlusu Tunahan Ertaş “PUBG sevenleri bu hafta sonu FDR’ye bekliyoruz. Turnuvalara katılanları ASUS ROG ödülleri bekliyor, sosyal medyalarında duyuranlara da ödüllerimiz var” diyor.

Hedef kısa zamanda 22 ilde oyun merkezleri açmak

Türkiye’yi espor seviyesinde yüksek performanslı oyun merkezi kavramıyla tanıştıran FDR “Oyun Cumhuriyeti” ikinci şubesini yakında Ataşehir Metropol’de açacak ve beş yıl içinde Türkiye’nin 22 noktasında oyunseverlere bekledikleri yüksek performanslı, espora hazır, profesyonel ekipmanlı oyun keyfini sunacak.

Hafta sonu oyunla dolu geçecek

FDR Yaz Turnuvaları 27 Temmuz Cumartesi 11:00’de ASUS ROG sponsorluğunda solo PUBG turnuvası ile başlayacak. Katılımcılar ödül dolu turnuvada hem eğlenecek hem de rekabete doyacak.

Kazananlara Büyük Ödüller

FDR Yaz Turnuvaları’na katılan iddialı oyuncular, aşağıdaki ödülleri kazanmak için oynayacaklar:

ASUS ROG SPONSORLUĞUNDA PUBG TURNUVASI ÖDÜLLERİ

1. oyuncuya: ASUS ROG Strix Flare RGB Cherry MX Red Mekanik Gaming Klavye

2. oyuncuya: ASUS ROG Delta Core Gaming Kulaklık

3. oyuncuya: ASUS ROG Gladius II Origin Aura Sync RGB Gaming Mouse

4. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 20 saat hediye

5. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 15 saat hediye

6. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 10 saat hediye

7. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 8 saat hediye

8. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 6 saat hediye

9. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 4 saat hediye

10. oyuncuya: FDR Oyun Cumhuriyeti’nde kullanabileceği 2 saat hediye



