FCV Dender, Tiago Çukur’u kiraladı

Süper Lig 'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe , daha sonra Kasımpaşa ve Adana Demirspor galibiyetiyle liderliği aldı. Avrupa Ligi'nde de iki maçta attığı 6 gol ile Avusturya Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürürken forvet için bekleyiş sürüyor. Ancak Sarı Lacivertliler'de aynı zamanda ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Belçika 2. Lig ekiplerinden FCV Dender, sezon başında Watford'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tiago Çukur'u bu sezon sonuna kadar kiraladı. Ayrılığın kısa zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Tiago Çukur'un kariyeri

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.







