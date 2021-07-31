Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın öncelikli hedefi konumundaki FCSB'nin yıldızı Olimpiu Morutan konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. FCSB'nin hem sahibi hem de başkanı konumundaki Gigi Becali'nin transfer için anlaşma sağlandığını ifade ettiği belirtilmekte.





As.ro'nun haberinde Gigi Becali'nin Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağını belirttiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise bu transfer karşılığında FCSB'ye 10 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti ödeyeceği ifade edilmekte.









Başkan müjdeyi verdi

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre, FCSB sahibi Gigi Becali transfer ile ilgili, "Morutan'ın Galatasaray'a transferi yüzde 99'u bitti, İstanbul'a gidiyor" ifadelerini kullandı.

Romanya'dan Alexandru Cicaldau transferini yapan Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim ve başkan Burak Elmas da Morutan ile ilgilendiklerini açıklamışlardı.





2026'ya kadar sözleşme

İtalyan Nicolo Schira da Galatasaray'ın Morutan için anlaşma sağladığını belirtti. Rumen oyuncunun 2026 yılına kadar bir sözleşmeye imza atacağı aktarılırken önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray ve FCSB arasında ufak detayların görüşüldüğü de ifade edilmekte.