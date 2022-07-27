Türk iş insanı Olgun Aydın başkanlığında Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için yola çıkan FC Shkupi, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi 3. öneleme turundan devam edecek.

Eleme turlarında ilk etapta Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i safdışı bırakan Makedon ekibi, 2. turda ise Avrupa kupalarında her sezon söz sahibi olan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile müthiş bir tur mücadelesi verdi.

Deplasmandaki ilk maçtan 2-2'lik skorla ayrılan FC Shkupi, evindeki karşılaşmada ise rakibine kök söktürmesine rağmen, ikinci yarının başında gelen gole engel olamadı.

Bu gol sonrası rakibine baskı kuran, ancak cezalı ve sakat as oyuncularının yokluğunu hisseden ev sahibi, tribünleri dolduran taraftarlarının beklediği golü bir türlü bulamadı.

Karşılaşma sonrası güçlü rakibini elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan FC Shkupi, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek için 3.öneleme turunda İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile karşılaşacak. Kuzey Makedonya şampiyonu ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda 11 Ağustos Perşembe günü ise kendi evinde oynayıp, Avrupa yolculuğuna devam edecek.



