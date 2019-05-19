Almanya'da 1. Lig'de (Bundesliga) sezon dün sona ererken, 2. Lig de bugün oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

2. Lig tabelasının birinci sırasında son haftaya giren FC Köln, bugün deplasmanda Magdeburg 1-1 beraber kaldı. FC Köln, 63 puanla ligi birinci bitirerek, yeniden 1. Lig'e yükseldi. 2. Ligi 57 puanla averayla 2. sırada bitiren SC Paderborn da gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek 2. takım oldu. SC Paderborn ile 57 puana ulaşmasına rağmen avarayla ligi 3. sırada tamamlayan FC Union Berlin, Ozan Kabak'ın takımı VFB Stuttgart ile Play-off oynayacak.

Bugün oynanan Dynamo Dresden ile SC Paderborn maçında ev sahibi takım 3-1 galip gelirken, Dynamo Dresden'in üç golünü de Türk kökenli oyuncu Barış Atik kaydetti.

Barış Atik, 1 Temmuz .2018 tarihinde SV Darmstadt 98'den Dynamo Dresden'e transfer olmuştu.