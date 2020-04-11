Vitebsk ve Soligorsk yenilgileri sonrası ligin yenisi Belshina’yı devirip geçtiğimiz hafta 3 puanla tanışan Gorodeya’da, kenardan gelip galibiyeti getiren Lazar Sajcic bu hafta yeniden ilk 11’deki yerini alacaktır. Oleg Radushko’nun takımı o galibiyete rağmen sezon başından bugüne futbol olarak ortaya iyi işler koyamadı.

Dinamo Minsk ise ilk 2 haftada yaptığı savunma hatalarını minimize edince Zhodino karşısında 2-0 kazandı ve biraz olsun kendine geldi. Geçtiğimiz yıl 10 gole (8 gol – 2 asist) katkı veren Egor Zubovich’in ayrılığı ve bir dönem ülkemizde Antalyaspor forması da giyen Danilo’nun istenilen düzeyde bir yeni sezon başlangıcı yapamamış olması takımın performansını etkilemişe benziyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın arasında son 3 sezonda oynanan 6 lig maçında “beraberlik” çıkmadı.

- Dinamo Minsk deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçı kazanamadı. (3 beraberlik – 4 mağlubiyet)

- FC Gorodeya’nın bu sezon ligde oynadığı 3 maç hem “KG YOK” bitti, hem de “2.5 ALT” oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Belarus Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih “2.5 ÜST” olarak dikkat çekiyor. Yüksek orana rağmen %17’lik kesim 3 gol beklemeyi mantıklı bulmuş. %15’lik kesim ise kuponlarına “Dinamo Minsk kazanır” tercihini eklemiş.