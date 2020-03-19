FC Barcelona oyuncuları önlemlerini alıyor!
FC Barcelona teknik ekibi ve oyuncuları, korona virüsü salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde evlerinde vakit geçirip bireysel antrenmanlarına devam ederken, taraftarlarına mesaj göndermeyi de unutmadılar.
Corona virüs sebebiyle birçok ligin ertelenmesinin ardından İspanya'ın LaLiga ekiplerinden FC Barcelona takımı oyuncuları, tedbir amaçlı 'Evde Kal' çağrısına uyarak antrenmanlarını evden gerçekleştirdiler ve bu süreçte taraftarlarına mesaj göndermeyi ihmal etmediler.