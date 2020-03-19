FC Barcelona oyuncuları önlemlerini alıyor!

Corona virüs sebebiyle birçok ligin ertelenmesinin ardından İspanya'ın LaLiga ekiplerinden FC Barcelona takımı oyuncuları, tedbir amaçlı 'Evde Kal' çağrısına uyarak antrenmanlarını evden gerçekleştirdiler ve bu süreçte taraftarlarına mesaj göndermeyi ihmal etmediler.