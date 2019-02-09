FBTV sunucusu Dilay Kemer kansere yakalandı, seferberlik başlatıldı

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı.

''İLİK NAKLİ OLUYORUM''

Güzel sonucu Instagram'dan "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.

Dilay Kemer kimdir?

Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitinine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyor. Güzel sunucu, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı: “Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik”