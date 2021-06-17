F.Bahçe'nin anlaşamadığı Favre için Crystal Palace devrede
Fenerbahçe’de teknik adam arayışında son dönemde ismi sık sık gündeme gelen ancak talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamadığı İsviçreli teknik adam Lucien Favre'ye Premier Lig ekibi Crystal Palace kancayı taktı. Londra temsilcisinin Favre ile yakın zamanda görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Yakın zamanda adı Fenerbahçe ile anılan ve geçtiğimiz günlerde sarı lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı İsviçreli teknik direktör Lucien Favre Premier Lig'e gidiyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 63 yaşındaki teknik adam için Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace devreye girdi. Londra temsilcisinin Favre ile yakın zamanda görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
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2 yıl Dortmund'da çalıştı
Son olarak Alman devi Borussia Dortmund'u çalıştıran deneyimli teknik adam, sarı siyahlılarla 2018-2020 yılları arasında 110 maça çıkmış, 68 galibiyet, 17 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etmişti.
Görüşmeler sonlandırılmıştı
Fenerbahçe’de teknik adam arayışında son dönemde ismi sık sık gündeme gelen İsviçreli teknik adam Lucien Favre defteri geçtiğimiz günlerde kapanmıştı. 63 yaşındaki teknik adamın talepleri sarı Lacivertli yönetime ağır gelmiş ve görüşmeler sonlanmıştı.