Fazlı Tan: Konsantrasyon kısmında iyi değildik

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor’a 3-0 mağlup olarak elenen Bursaspor’da Teknik Sorumlu Fazlı Tan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'u tebrik eden Tan, "Biz tur atlamak için sahadaydık. Bir adım daha ilerlemek istiyorduk. Ama olmadı. Maça istediğimiz gibi başladık. Oyunu kontrol eden takımdık. Ama penaltı golüyle 1-0 mağlup duruma düştük. Rakibimiz de bunu istiyordu. Daha sonra katı bir savunma uyguladılar ve bunu aşmakta zorlandık. Üçüncü bölgede zayıf ve etkisiz kaldık. Kontralardan yediğimiz gollerle 3-0 geriye düştük. Pas yapan taraf biz olmamıza rağmen rakibimiz üçüncü bölgede başarılıydı. Devre arasındayız. Rakibimiz maç oynayarak devam ediyor. Biz etkinlik ve konsantrasyon kısmında iyi değildik" diye konuştu.

Fazlı Tan, genç futbolcu Ali Akman’ın oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili yöneltilen soruya, "Ali Akman’ın bir sakatlığı yok. Farklı bir düşüncemiz oldu. Rakip savunmada kaybolduğunu düşündük. Taktiksel anlamda değişiklik oldu. Her oyuncu sahada kalmak ister, onun da üzüntüsüyse direkt savunma odasına geçiş yaptı" diye cevap verdi.



