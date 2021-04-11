Fazlı Tan: Gol noktasında istediğimiz vuruşları yapamadık

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Bursaspor, sahadab 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, son vuruşlarda etkili olamadıklarını ve sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade etti.

Tan, geçtiğimiz hafta oynanan Altay maçında ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Bursasporlu futbolcu İsmail Çokçalış’a geçmiş olsun dileklerini sunarak, şunları kaydetti:

"İnşallah hızlı bir şekilde toparlanır ve futbola geri döner. Bugün kardeşlerimiz ona bir galibiyet hediye etmek istiyorlardı ama olmadı. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Rakibimiz için de öyle. Rakibimizin de geçmiş maçlarına bakarsa istek ve arzusu bu maçta iyi değildi. Biz maça ikinci bölge savunmasıyla başladık. Rakibi pas hatalarına zorlayıp, oradan kapacağımız toplarla hızlı hücuma çıkmayı düşündük. Golü yediğimiz dakikaya kadar da birkaç fırsat da yakaladık. Ama gol noktasında istediğimiz vuruşları yapamadık. Rakibin kornerlerde etkili olduğunu biliyorduk, duran toptan da golü yedik. Sonra hızlı toparlandık ve oyunu 1-1’e getirdik. İkinci yarı oyuncuların geçmiş maçlara göre arzu ve isteği iyi olmadı."

Maçın hakemi Hakan Ceylan’ın yönetimini eleştiren Tan, "Takım kaptanımız Özer Hurmacı ceza alanı içinde darbe alarak yerde kaldı. Bize göre bu penaltı ve kırmızı karttı. Hakem devam dedi. Belki penaltıyı vermiş olsaydı, kırmızı kartı gösterseydi rakip 10 kişi kalacaktı ve oyun farklı bir notaya gidecekti. Bu pozisyondan soran rakip hızlı atağında ters topla golü buldu. Rakibi ciddi anlamda üçüncü bölgeye hapsettik ama yine final vuruşlarında etkili olamadık ve beraberlik golünü bulamadık. Rakibi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hatalarımızı ve doğru yaptığımız işleri irdeleyip, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



