Fazlı Tan: Bundan sonra makas çok daraldı

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta maçında Altay’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da teknik sorumlu Fazlı Tan, play-off hattına yaklaşmaları için önemli bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın hedefleri olan iki takımın mücadelesine sahne olduğunu belirten Tan, şöyle konuştu:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu önemli haftada kazanıp play-off hattına yaklaşmak istiyorduk. Bugün bu fırsatı teptik. Bundan sonra makas çok daraldı. Play-off adına işimizin kolay olmadığını söyleyebiliriz. Maça iyi başlayan taraftık. İlk 10 dakika iyi baskı yaptık. Net pozisyonlar bulduk. Rakip ilk geldiği anda gol attı. Bunu tecrübelerine bağlıyoruz. Oyunun golden sonraki bölümünde daha iyi oynayan, pas yapan taraftık. Fakat golü bulamadık. İkinci yarı yine baskılı başladık. Rakibimiz ikinci golü atınca oyundan koptuk. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlıkların başlayacağız."