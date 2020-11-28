Fazlı Tan: Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan İzmir’e galibiyet için geldiklerini belirterek, “Maça iyi başladık ancak hakemler bizim gibi maça başlayamadı. 30. saniyede yan hakem ofsayt olmayan bir pozisyonda bayrağını kaldırıp bizim 1-0 öne geçeceğimiz durumda maçı 0-0’a getirdi. Maçın 90. dakikasında bu pozisyon olsa yorgunluğuna verebiliriz ama daha maçın 30. saniyesinde yarım metre geriden çıkan oyuncuyu yakalayamıyorsa gerçekten düşünmek lazım. Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum. Sonrasında yine iyi oynayan taraftık ve 20. dakikada 1-0 öne geçtik. Daha sonra rakibimiz baskı kurdu ve devre arasına girerken maç 1-1’e geldi. İkinci yarıya da iyi başladık, hatta golü yediğimiz dakikaya kadar net pozisyonlarımız vardı. Fakat Altay bize göre daha tecrübeli bir takım, ilk getirilen yan topla Paixao’nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. Bundan sonra yine baskı kurmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Çıkış anında kaptırdığımız bir topla penaltı oldu ve dağınıklık yaşadık. Biz takımımızın oyunundan memnunuz, iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız” ifadelerini kullandı.



