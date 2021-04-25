Fazlı Tan: Arayan, üreten fakat gol atamayan bir Bursaspor vardı

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Bursaspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Kaybetmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını vurgulayan Tan, “Rakibimiz çok basit 2 hatamızdan attığı gollerle kazanmasını bildi, rakibimizi tebrik ediyoruz. Farklı oyuncular deniyoruz, bütün oyuncuları görmeye çalışıyoruz. Rakibimize kıyasla çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk, daha fazla topa sahip olup, daha fazla pas yaptık. Rakibimizin ilk pozisyonunda, çok basit bir savunma hatasından, pozisyon hatasından golü kalemizde gördük. Mücadelemize devam ettik, 1-1’i yakaladık. Rakibimiz hızlı reaksiyon verdi, yine çok basit bir hatamızdan 2-1 mağlup duruma düştük” dedi.

Maçın hakemine tepki gösteren Tan, “Maçlarda görülüyoruz, çok daha basit pozisyonlarda penaltılar veriliyor. 44. dakikada hakem tarafından penaltımız es geçildi. Bizim üzerimize verilmeyen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 7-8 penaltı var. Bunlardan acı çekiyoruz, bunlar canımızı yakıyor. Oyuncularımızı demoralize ediyor. İkinci yarı kontrol tamamen bizim elimizdeydi, üçüncü bölgede pozisyon bulan, arayan, üreten fakat gol atamayan bir Bursaspor vardı, oyuncularımızın isteği ve arzusundan memnunuz. Hasan Basri, tamamen o anki taktiksel değişiklikten dolayı oyundan çıktı. Maça 4-3-3 başladık, sonrasında 3-5-2’ye döndük. Daha öncesinde Eren o bölgede oynadığından dolayı, erken zamanda taktiksel amaçlı olduğundan değişikliğe gittik. Furkan Emre’yi, kendi evimizdeki Bandırmaspor maçında da öne atmıştık, attığımız 2 gole de çok katkısı oldu. Hava toplarına hakimiyeti iyi olduğundan, onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bandırmaspor maçında çok ciddi katkı aldık, bugün ise belki de katkılar alacaktık fakat o topları atamadık” diye konuştu.

DHA