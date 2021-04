Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kasımpaşa maçındaki performansı nedeniyle Harun Tekin'i eleştirdi. Say, ilk golde hata yapan, ikinci golde penaltıya sebebiyet veren Harun'la ilgili kişisel sosyal medya hesabından flaş bir tweet attı. İlk olarak Fenerbahçe hesabına ''3. kaleci kimdi?'' sorusunu soran Say, devamında ise ''Schumacher 77 yaşında, gelsin oynasın. Daha güvende oluruz.'' ifadelerini kullandı.





Fazıl Say'ın bu tweeti kısa süre içerisinde yorum yağmuruna tutuldu. Bir grup Fenerbahçe taraftarı Say'ı haklı buldu. Bazı taraftarlar ise Harun'a olan güvenlerini dile getirdi, Fazıl Say'ın gönderisini eleştirdi.

1988-1991 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alman kaleci Harald Anton Schumacher (Toni Schumacher), Sarı Lacivertli ekip tarihinin en iyi kalecileri arasında yer alıyor.