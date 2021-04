Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Yeni Malatyaspor maçının ardından isyan etti. 1-1 biten 90 dakika sonrası üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Say, “Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmurunu tutuldu. Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'u eleştiren Say, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçının ardından da Sarı Lacivertli ekibi eleştirmişti.

Özellikle Fazıl Say'ın Trabzonspor maçını izlerken Samatta'nın kaçırdığı gol sonrası verdiği tepkiler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.