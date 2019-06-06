FaZe Clan, 13 yaşındaki H1ghsky1’i Fortnite kadrosuna dahil etti

Dünyanın önde gelen espor takımlarından FaZe Clan, Fortnite kadrosu için sürpriz bir hamle yaptı. Takım, henüz 13 yaşında olan genç yetenek H1ghsky1‘i kadrosuna kattığını açıkladı.

FaZe Clan, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile Twitch’te yaptığı canlı yayınlar ile dikkatleri üzerine çeken genç yıldız H1ghsky1’i kadrosuna kattı. Çoğu oyuncu tarafından tebrik yağmuruna tutulan 13 yaşındaki genç oyuncu, espor arenasının en genç üyesi olmayı başardı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda 15 yaşındaki genç yetenek Sway‘i Fortnite kadrosuna dahil eden FaZe, bu transferle birlikte takımdaki oyuncu sayısını 10’a yükselterek kadrosunu bir hayli derinleştirmiş oldu.

Yaşı nedeniyle banlandı

Fortnite, son yılların en popüler oyunlarından biri. Özellikle çocuklar ve gençler, bu oyuna büyük bir ilgi duyuyor. Oyunun yayıncıları ve profesyonel oyuncuları da oldukça genç.

FaZe Clan, oyunda sık sık turnuvalarda yer alan bir ekip. Ekip üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve Turner "Tfue" Tenney'in yakın zamandaki davası, takım hakkında yeni bilgileri açığa çıkardı.

Dava dosyalarına göre FaZe, takımın bir oyuncusunun yaşı hakkında yalan söyledi. Ekip üyelerinden HighSkyt'ın yaşı, oyuncu 11 yaşında olduğu halde 13 gibi gösterildi. 11 yaşında bir oyuncu Twitch'ten yayınlanan turnuvalara katılamıyor.

HighSkyt'ın yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Twitch kanalı, dava sürecindeki detayların belli olmaya başlamasıyla birlikte kapatıldı. Davada gündeme gelen iddialara göre FaZe sadece kendisi yalan söylemedi, HihgSkyt ve ailesini de yalan beyanda bulunmaya zorladı. Daha sonra da Upcomer adlı espor yayını, FaZe'in ekiple yaptığı sözleşmenin 12 yaşından 1 ay önce imzalandığını ortaya çıkardı. Upcomer, ailenin sosyal medya paylaşımlarından da deliller sundu.

Twitch, kanalı neden kapattığıyla ilgili bir açıklama yapmasa da cevap aslında oldukça bariz. HighSkyt kanalında, böyle bir karar almayı gerektirecek bir içerik ya da kayıt yok. Genç oyuncunun önündeki tek engel, Twitch'in koyduğu yaş sınırı. Bu platformda yayın yapmak için 13 yaşında ya da bu yaştan daha büyük olmak gerekiyor.

FaZe için işler pek de yolunda gitmiyor. Son dönemde sık sık kötü anlamda gündem olan e-spor ve yaşam tarzı organizasyonu, yine de Twitch yıldızı Nick "Nickmercs" Kolcheff gibi isimlerle sözleşme imzalamayı başarıyor.

MedyaEspor