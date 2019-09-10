‘Faydalı nesiller yetiştireceğiz’

Beşiktaş Kulübü ve Kabataş Vakfı Okulları’nın 2019-2020 öğretim yılı açılış töreni dün yapıldı. Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen törene; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş- Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, kulübün yönetim kurulu üyeleriyle okul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, “Gurur duyduğumuz bir gün. Beşiktaş-Kabataş Vakfı’nın ilk öğrencileri burada. Çok mutluyum. Yüz elli öğrenci ile başladığımız bu serüvenin on binlere ulaşacağına inanıyorum. Bundan sonraki amacımız üniversite ayağını hayata geçirmek. Bizlere güvenen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize faydalı yeni nesiller yetiştirmek için çalışacağız. Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın dediği gibi, ‘İyi insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olunmaz’. Bizim de istediğimiz okulumuzda iyi insanlar yetiştirmek. Yeni eğitim-öğretim yılı; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.