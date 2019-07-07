Favoriler hata yapmadı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk, ikinci ve üçüncü tur güreşleri tamamlandı. Müthiş kapışmalara sahne olan mücadelelerde favori isimler arasında gösterilenler hata yapmadan adını bugün gerçekleştirilecek olan çeyrek finale yazdırdı. Altın Kemer’i almaya aday isimler arasında olan son şampiyon Orhan Okulu, ikinci turu bay geçerken diğer turda ise Süleyman Aykırı’yı devirdi ve adını çeyrek finale yükseldi. 2013-17 başpehlivanı İsmail Balaban da İsmail Koç’u geçerek son 8’e kaldı.

Şampiyon bugün belli oluyor

Bir diğer favori olan Ali Gürbüz ise zorlanmadan İsmail Koç’u devirirken, beklentilerin üstünde bir performans sergileyen Ünal Karaman ise Fatih Atlı’yı yendi. Hamza Köseoğlu da Hüseyin İyican’ı geçti. Kürşat Şevki Korkmaz- Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Gümüşalan-Faruk Akkoyun, Mustafa Batu-Şaban Yılmaz arasında oynanan maçlar ise uzatmaya kaldı. Mehmet Yeşil Yeşil, Faruk Akkoyu ve Mustafa Batu çeyrek finalde olmaya hak kazandı. Kırkpınar’da şampiyon ise bugün belli olacak.