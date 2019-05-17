Fausto Masnada: Galibiyeti beklemiyordum

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda 6. etabı Androni Giocattoli - Sidermec takımından Fausto Masnada kazandı. İtalyan sporcu, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında, beklemediği bir galibiyet elde ettiğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçış grubunun oluşması bir buçuk saat aldı. Çılgınca bir ritm vardı. Şanslıydım ki, doğru zamanda doğru hamleleri yaptım. Çok iyi iş birliği yaptık. Grupta pek çok güçlü pedal çeviren isim vardı ve sprintte iyi olmadığım için tırmanış esanasında bir fark yaratmam gerektiğini biliyordum. Valerio Conti de en doğrusunun bu olduğunu anladı ve bitiş çizgisine kadar beraber sürdük. Sonuç olarak bugün beklemediğim bir galibiyet elde ettim, bu yüzden çok mutluyum."