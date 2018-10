Fatsa Belediyespor’da birlik beraberlik mesajları verildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor,

Adliyespor ile Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fatsa Belediyespor yeni yönetimi de idmana giderek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

İdman sonrası yönetim ve futbolculara tatlı ikramında bulundular. Fatsa Belediyespor Başkanı İbrahim Eroğlu, “Fatsa Belediyespor yeni yönetimine kavuştu. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. İyi futbolculardan oluşan bir takıma sahibiz. Adliyespor maçını da kazanacağınızı biliyoruz. Sıkıntıları atlattık ve yeni bir sayfa açtık. Arkanızda Fatsa var ve sizlere güveniyoruz” dedi.

Ankara Adliyespor maçı hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven ise yaptığı açıklamada, “4 haftalık bir periyodda ligde istediğimiz sonuçları maalesef alamadık. Şu an ki konumumuzdan memnun değiliz ve inşallah Adliyespor maçı ile yükselişe geçeceğiz. Amacımız her zaman kazanmaktır. Seri puanlar almak istiyoruz ve bizlere herkesin desteğini bekliyoruz. Yeni Yönetim oluştu ve bizlerde onlara güzel bir sonuç armağan etmek istiyoruz” diye konuştu.