Fatsa Belediyespor - Kızılcabölükspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 3. Lig 1. Grup 2. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Serdar Akkaçoğlu xx, Vedat Demir xx, Uğur Aydoğdu xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Enver xx, Rıdvan xx (Emrah dk. 85 ?), Hacı Şükrü x (Burak dk. 57 x), İsmail xxx (Doğukan dk. 88 ?), Mehmet Seçme xx (Cevatcan dk. 82), Fatih xx, Emre xx, Rıdvan Sağlam x (Doğukan dk. 85 ?), Tevfik xx
Kızılcabölükspor: İlyas xx, Mustafa Altun x, Mustafa Serkan x (Can dk. 66 x), Ozan, Hayrettin (Murathan dk. 46), Semih x (Gökberk dk. 57 x), Yunus Emre x, Ömürcan x (Ümit dk. 81 ?), Berkan x, Ercan x, Erdem Korkmaz x
Goller: Fatih Arat (dk. 60), İsmail (dk. 76), (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan (Fatsa Belediyespor), Murathan, Mustafa, Erdem (Kızılcabölükspor)