Futbola çok küçük yaşta severek ve isteyerek başladığını ifade eden Fatoş Yıldırım, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Futbol oynayarak kendi ayaklarının üzerinde durmanın önemine değinen 24 yaşındaki milli futbolcu, hem abisinin hem de ailesinin kendisine çok fazla destek olduğunu belirtti.

Fatoş Yıldırım, futbolun kendisi için çok güzel ve özel bir şey olduğunu vurgulayarak, "Ben küçükken abimler hep sokakta mahalle maçları yapardı. Arkadaşları maçlara abimi değil beni çağırırlardı. Futbola başladığım dönemde zaten hemen Türkiye şampiyonu olduk. İlk şampiyonluğumu ortaokuldayken elde ettim, kadın futbol takımı yeni açılmıştı. O zamanlar daha hızlıydım ve her yerde oynuyordum. Ben aslen Manisalıyım. ’Barça’nın Messi’si, Manisa’nın Fatoş’u’ diyorlardı. Benim küçükken oyuncak bebeğim yoktu, futbol toplarım vardı. Futbol toplarını oyuncak bebeklerden daha fazla seviyordum." ifadelerini kullandı.

"Kadın futbolunda çok fazla eksik var"

Fatoş Yıldırım, Türkiye’de kadın futbolunun büyük eksiklerinin bulunduğunu anlattı.

Ataşehir Belediyespor olarak rakiplerinden daha şanslı olduklarını ifade eden milli oyuncu, "Kadın futbolunda çok fazla eksik var. Ben kendimi şanslı hissediyorum çünkü öyle kulüpler var ki genç kızlara para veremiyorlar. Maddi durumları çok iyi olmayan arkadaşlarım da var. Onlar için çok zor. Zaten kadın futbolunda birinci ligde maddi sorunu olmayan sayılı kulüplerdeniz. Koskoca Beşiktaş bile bazen problemler yaşayabiliyor. Biz öyle sıkıntılar hiçbir zaman yaşamadık. Ataşehir Belediyesi her zaman arkamızda destekçimiz oldu." diye görüş belirtti.

"Bizim de maçlarımız televizyondan verilmeli, bizler de izlenebilmeliyiz"

Erkek futboluna verilen önemi beklemediklerini ancak kendilerinin de ilgiyi hak ettiğini vurgulayan Fatoş Yıldırım, şu görüşleri aktardı:

"Ben milli takımda oynuyorum. Orada bazı maçlarımız veriliyor ama ligde böyle bir şey yok. Kuytu bir köşede bile yokuz, görünmüyoruz. Erkekler kadar önem ve para verilsin demiyoruz. Sadece kadınların var olduğunun ve futbolun içinde yer aldığının bilinmesini istiyoruz. Bizim de maçlarımız televizyondan verilmeli, bizler de izlenebilmeliyiz. Bu sağlanırsa çok doğru ve güzel olur. Kadınlar olarak çok fazla eksiğimiz var."

Fatoş Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa’da her sporcuya bireysel olarak önem veriliyor. Bireysel olarak hiçbir sıkıntı olmuyor. Ayrı bir evin, yaşam tarzın ve tesisin oluyor. Antrenmandan sonra yemeğin hazır her şekilde önüne geliyor. Onlar tamamen profesyonel. Bakıldığı zaman Paris Saint-Germain’de kadınlar antrenman yapmak için erkek takımıyla beraber aynı sahaya çıkıyor. Ama biz burada kuytu bir köşede saklanabilirsek oralarda antrenman yapıyoruz. Çok eksiğimiz var, nasıl giderilecek bilmiyoruz. Bunun için biz de çok çaba sarf ediyoruz. Bir şekilde duyulalım istiyoruz ama biraz zor oluyor."

AA