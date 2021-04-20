Milli eskrimci Fatma Zehra Köse'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Fatma Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün verilen örneklerde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecinin evde devam ettiğini belirtti.

Milli eskrimci, "3-4 gündür koronavirüs semptomları vardı. Dün testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ve hafif atlatıyorum. Tedavime evde devam ediliyor. Sakatlık nedeniyle 2 ay sonra antrenmanlara başlamıştım. En kısa sürede yeniden pistlere döneceğim." ifadelerini kullandı.

Fatma Zehra Köse, 2019 yılında Fransa’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Kadın Kılıç Milli Takımı’nda yer almıştı.