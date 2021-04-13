Fatma Uruk: Tüm Türkiye rekorlarını kıracağım!

Fatma Uruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tüm hedefini Türkiye’de gerçekleştirmek istediğini belirterek, "2021’de en büyük hedefim Türkiye’de kalmak. Eşimle, dostumla, ekibimle, bakanlığımızla, takımımla bir şeyler yapmak. Bu sene iyi koşullarda neler yapacağımı görmek istiyorum. Tüm Türkiye rekorlarını kıracağım, bir dünya rekoru denemesi daha olacak. Ekim gibi Kaş’ta olacak dünya şampiyonasına katılacağım. Hedeflerimiz büyük. 2021 için çok heyecanlıyım." dedi.

Dünya şampiyonasına elit sporcuların katılacağına dikkati çeken Fatma, "Kaş, elit sporcuların favori mekanı. Bu sene farklı yerlere gitme niyetinde değilim. Geçen sene yaşananlardan sonra Türkiye’de kalacağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Meksika’da zorlu şartlarda 3 rekor

Geçen yılın mart ayında Meksika’da bulunan Yucatan Yarımadası’nda zorlu şartlarda 3 dünya rekoru kıran Fatma, "Meksika’ya vardıktan sonra yeni tip koronavirüs başladı. Orada bir nevi gönüllü mahsur kaldım. Dünya rekorlarını kırdıktan sonra döndüm. Zorluydu ama güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiye rağmen Meksika’dan dönmeyi düşünmediğini vurgulayan Fatma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnatla kalmak istedim. Kaygı vardı. 6 ay boyunca internet olmayan tek oda bir yerde yaşadım. Hem virüsten kaçabilmek hem kendimi korumak hem de maddi açıdan da ayakta kalabilmek için kaldım. Toplam 8 ay Meksika’da kaldım. Martta yola çıktım, 5 hafta kalacaktım. Rekor denemesinden sonra dönecektim. Uçuşlar iptal oldu. Rekor denemelerini profesyonel olmayan bir sporcu olarak yaptım. Kendime güveniyordum. 8 ay kalmak zorunda kalınca 3 rekor kırdım. Diğer sporcuları zorlayan süreç benim için avantaj oldu. Moralimi bozmadım, çalıştım ve o süreci iyi değerlendirdim."

Meksika’da 8 ay kalmayı hiç beklemediğini ama pandemiden dolayı bunun yaşandığına dikkati çeken Fatma, "Pandemi öngörüsüyle kimse gitmedi. Orada kalmaya karar verdim ’En azından hayallerime yakın olacağım yerde inatla kalırsam başarının gelme ihtimali var’ diye düşündüm. 2020’de çok başarılı sporcularımız oldu. Kararlılık, disiplin, inat, azim başarı getiriyor. Bir bankada çalışıyorum. İş yerim de ’kendine dikkat et ne zaman dönersen buradayız’ dediler." diye konuştu.

"Su birikintisi gördüğüm her yerde nefesimi tutup dalma konusunda heyecanlıyım"

Fatma Uruk, bir serbest dalışçı olarak Salda Gölü’nü çok merak ettiğini ve Van Gölü’nde dalmayı çok istediğini dile getirdi.

"Salda Gölü’nü çok merak ediyorum." diyen Fatma, "Daha önce keşif için bir denemem oldu. Sadece gidip görüp, temaslarda bulunmuştuk. Bu sene mutlaka Salda’da bir iki keşif dalışı yapacağım, bakalım nasıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de çok güzel dalış yapılacak yerlerin olduğunu belirten Fatma, "Van Gölü’nde dalmayı çok isterdim. Çok güzel sularımız var. Su birikintisi gördüğüm her yerde nefesimi tutup dalma konusunda heyecanlıyım." diye konuştu.

Dalış yaptığı sırada bir şeyler düşünmemeye çalıştığını kaydeden Fatma, şunları söyledi:

"Beynimiz yoruluyor, o enerjiyi performans için kullanıyoruz. Zihnimi boşaltmaya çalışıyorum. Mental olarak güçlü olmanız gereken bir spor. Etrafımdaki sesleri duymamaya, insanları görmemeye çalışıyorum. Spor yaparken heyecanlanırsınız, nabzınız artar. Onu düşüreceksiniz. Dalışta hem heyecanlanıyorsunuz hem heyecanlanmamamınız gerekiyor. Zorlu durum, yılların verdiği tecrübeyle bunu aşıyorum."

Milli sporcu Yasemin Dalkılıç’ı örnek aldığını vurgulayan Fatma, "En beğendiğim sporcu o. Meksika’da bana sorulan tek isim oydu. Hepimize bu sporu öğreten, tanıtan, Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlayan kişi. Ben şu an imkanlara baktığınızda elde ettiği derecelerle en başarılı sporcuyum. Türkiye’de şu anda de en iyi olduğuma inanıyorum. Beraber dalış yaptığım arkadaşlar var. Milli takımı temsil ediyoruz. Bireysel olarak kendimi gördüğüm yer tüm Türkiye rekorlarına sahip olmak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Akvaryum’dan Fatma Uruk’a desteğe devam

Fatma Uruk’a sponsorluk desteği veren İstanbul Akvaryum’un genel müdürü Dilek Çapanoğlu, serbest dalışçı ile yollarının kesişmesinin heyecan verici olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde Fatma’nın bir dalışına denk geldik. Yurt dışında dünya rekoru kırmaya çalıştığını ve birçok olayı da tek başına yaptığını gördük. Sponsorluk çalışması yaptık. O da rekorları kırarak bize mutluluk yaşattı. 3 dünya rekoru kırması hem ülkemiz hem bizler için mutluluk verici. Gençlere örnek olabilecek rekor oldu." şeklinde konuştu.

Çapanoğlu, Fatma’nın Meksika’daki rekor denemesini canlı izlediklerine dikkati çekerek, "Salda Gölü’nde ve diğer rekor denemelerinde muhakkak yanında olmayı planlıyoruz. Geçen sene kendisine sponsorluk desteğine başladık. Bu sene de devam edeceğiz. Sponsorluğun uzun süreli olması başarı getiriyor. Biz de önümüzdeki dönemi pozitif düşüneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.