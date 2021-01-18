Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de maçın son anlarında Erol Bulut, Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü oyuna sürdü. A takım ile idmanlara çıkan ve ilk kez geçtiğimiz hafta Erzurumspor maçında Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil olarak Sarı Lacivertli formayı giyen Fatih, "6 senedir formasını gururla ve onurla taşıdığım şanlı Fenerbahçe formasını bugün en üst seviyede giymek nasip oldu. İlk resmi maçımda galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Daha çok çalışıp bu formaya layık olmaya çalışacağım. Bana inanıp, güvenen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah nicelerine'' açıklamasını yapmıştı. Genç oyuncunun gelişiminin Erol Bulut ve kurmayları tarafından dikkatle takip edildiği öğrenilirken Fenerbahçe taraftarı Fatih'in kariyerini araştırmaya başladı.

Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir?

Fatih Yiğit Şanlıtürk, 1 Ocak 2003'te Adana Seyhan'da dünyaya geldi. 2012 yılında Bakırköy Aslan Spor'da futbol hayatına başlayan Fatih, 2014'te Galatasaray'a transfer oldu. 1 sene Sarı Kırmızılı ekipte forma giyen Fatih, 2015'te Fenerbahçe altyapısına katıldı.

Fatih Yiğit Şanlıtürk, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Erzurumspor deplasmanında çıkmıştı.

Alt yaş gruplarında dikkat çeken bir performans sergileyen merkez orta saha oyuncusu, Kasım 2020'de Fenerbahçe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 11 Ocak 2021'de Erzurumspor deplasmanında ilk kez Fenerbahçe forması giyen 17 yaşındaki oyuncu, 1.76 boyunda.

U14'te 28, U15'te 21, U16'da 23, U17'de 18 maça çıkan Fatih Yiğit, rakip filelere 14 gol bıraktı.