Galatasaray , ilk maçta 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven'e ikinci maçta da 2-1 yenildi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.
Böylece sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemedi. Tecrübeli teknik direktör daha önce yer aldığı 4 eleme turundaki 8 maçta 8 galibiyet elde etmişti.
Fırtına gibi esiyordu
90'lı yılların sonunda ve 2000'lerin başında Avrupa'da adeta fırtına gibi esen Terim yönetimindeki Cim Bom, sırasıyla 1997'de Sion'u, 1998'de Grasshoppers, 1999'da Rapid Wien ve 2003'te CSKA Sofia'yı elemeyi başarmıştı.
İşte Galatasaray'ın eleme turu maçları
13.08.1997 Sion 1 - 4 Galatasaray
27.08.1997 Galatasaray 4 - 1 Sion
12.08.1998 Galatasaray 2 - 1 Grasshoppers
26.08.1998 Grasshoppers 2 - 3 Galatasaray
11.08.1999 Rapid Wien 0 - 3 Galatasaray
25.08.1999 Galatasaray 1 - 0 Rapid Wien
13.08.2003 Galatasaray 3 - 0 CSKA Sofia
27.08.2003 CSKA Sofia 0 - 3 Galatasaray