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Fatih Terim'li Galatasaray ilk kez elemeyi geçemedi

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a elen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda başarı sağlayamadı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'li Galatasaray ilk kez elemeyi geçemedi

Galatasaray , ilk maçta 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven'e ikinci maçta da 2-1 yenildi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.

Böylece sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemedi. Tecrübeli teknik direktör daha önce yer aldığı 4 eleme turundaki 8 maçta 8 galibiyet elde etmişti.


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Fırtına gibi esiyordu

90'lı yılların sonunda ve 2000'lerin başında Avrupa'da adeta fırtına gibi esen Terim yönetimindeki Cim Bom, sırasıyla 1997'de Sion'u, 1998'de Grasshoppers, 1999'da Rapid Wien ve 2003'te CSKA Sofia'yı elemeyi başarmıştı.

İşte Galatasaray'ın eleme turu maçları

13.08.1997 Sion 1 - 4 Galatasaray

27.08.1997 Galatasaray 4 - 1 Sion


12.08.1998 Galatasaray 2 - 1 Grasshoppers

26.08.1998 Grasshoppers 2 - 3 Galatasaray


11.08.1999 Rapid Wien 0 - 3 Galatasaray

25.08.1999 Galatasaray 1 - 0 Rapid Wien


13.08.2003 Galatasaray 3 - 0 CSKA Sofia

27.08.2003 CSKA Sofia 0 - 3 Galatasaray

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