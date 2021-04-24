Fatih Terim: İşimiz kolay değil

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok güzel bir sahada oynayacağız. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Antalyaspor'un son maçlarına baktığımızda iyi bir gidişatları olduğunu görüyoruz. Çabuk hücuma çıkıyorlar. İşimiz kolay olmayacak. Son maçlar final niteliğinde... Kendi sahamızda puan kaybetmek hiç hoşumuza gitmedi tabii ki... Ama son maçta 1 puan almamız da avantaj olarak görülebilir. İnşallah kaybetmeden sezon sonuna kadar gideriz.

3 günde bir maç oynuyoruz. Bazı oyuncularımızın sakatlıktan çıktıktan sonraki durumları bir sonraki maçı kaldıracak durumda olmayabiliyor. Dinlendirilmeleri gerekebiliyor. Özellikle Taylan, dinlendirilmezse sıkıntıları oluşabiliyor. Linnes dün antrenmanı bırakmak zorunda kaldı, kadroya da alamadık. şener'in de arka adalesinden korkuyoruz ama oynatmak zorunda kaldık. Mohamed, TFF ve sağlık kurulunun söylediklerine uyduğu için, son testi de negatif çıktığı için 10 günü bekledik. Ben de onu her ihtimale karşı kadroya aldım ve beklemesini söyledim.Çünkü kadromuzu hazırlamış ve taktik idmanımızı da yapmıştık.





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